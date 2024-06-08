Суббота, 0️⃣8️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🌊 Всемирный день океанов 👴🏻 День социального работника в России 🐱 Всемирный день петербургских котов и кошек 🇷🇺 День Республики Карелия 🪑День мебельщика 🍻День пивовара 🧹Международный день домохозяйки и домохозяина 🎉День рождения пылесоса 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1869 год - изобретатель из Америки Айвз Макгаффни получил патент на первый в мире пылесос 📔 1909 год - собран первый российский автомобиль серийного производства "Руссо-Балт" 📔 1912 год - в Лос-Анджелесе основана одна из старейших голливудских киностудий - "Universal" 📔 1937 год - во Франкфурте впервые исполнена сценическая кантата «Кармина Бурана» 📔 1946 год - основана Международная организация журналистов (МОЖ) 📔 1948 год - под руководством физика Игоря Курчатова запущен первый советский ядерный реактор для производства оружейного плутония.