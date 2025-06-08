Больно и неприятно: Отстранение игумена Гавриила ударило по каждому русскому патриоту

S

Serg

Апти в своей безнаказанности совсем берега попутал, охренел, если кратко. Мало того, что находясь на службе в МО на руководящей должности (зам министра), получая довольствие в МО не считает нужным на головном уборе носить кокарду Вооруженных сил, а таскает чеченскую кокарду. Почему? Он что, в МО в командировке от Чечни? И вообще в речи схиигумена НИ СЛОВА не было про мусульманскую веру, а только про толпы мусульманских радикалов, заполонивших наши города, совершающих публичный намаз на улицах, можно еще много чего добавить. Но предложение одно, если Апти так трепетно относится к братьям- мусульманам из сразиатских республик, пусть Кадыров заберет к себе в Чечню все это сразиатское радикальное быдло и делает с ним что хочет. Нам это дерьмо в пузырящихся спортивках, в сланцах и с козлиными бородками на улицах на хер не всралось.