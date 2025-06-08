Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Serg
    Апти в своей безнаказанности совсем берега попутал, охренел, если кратко. Мало того, что находясь на службе в МО на р...Больно и неприятн...
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Больно и неприятно: Отстранение игумена Гавриила ударило по каждому русскому патриоту

Больно и неприятно: Отстранение игумена Гавриила ударило по каждому русскому патриоту

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Отстранение схиигумена Гавриила за якобы "антимусульманские" высказывания стало болезненным ударом по каждому русскому патриоту.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Всем миром помолимся за игумена, нашего брата. Его  поступок - сродни воинскому!
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1 час.
ВИ
Виктория Иванова
Он может и не прикажет, а призовет, а они исполнят.
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32 мин.
S
Serg
Апти в своей безнаказанности совсем берега попутал, охренел, если кратко. Мало того, что находясь на службе в МО на руководящей должности (зам министра), получая довольствие в МО не считает нужным на головном уборе носить кокарду Вооруженных сил, а таскает чеченскую кокарду. Почему? Он что, в МО в командировке от Чечни? И вообще в речи схиигумена НИ СЛОВА не было про мусульманскую веру, а только про толпы мусульманских радикалов, заполонивших наши города, совершающих публичный намаз на улицах, можно еще много чего добавить. Но предложение одно, если Апти так трепетно относится к братьям- мусульманам из сразиатских республик, пусть Кадыров заберет к себе в Чечню все это сразиатское радикальное быдло и делает с ним что хочет. Нам это дерьмо в пузырящихся спортивках, в сланцах и с козлиными бородками на улицах на хер не всралось.
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25 мин.
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