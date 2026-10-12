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Меньше слов, больше атак: ВС России гасят свет и перекрывают логистику ВСУ

Меньше слов, больше атак: ВС России гасят свет и перекрывают логистику ВСУ

В ночь на 12 октября российские «Герани» и УМПК прошлись по украинской энергетике и логистике сразу в 11 областях, в результате чего Киев и Харьков в очередной раз остались без электричества и воды.

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