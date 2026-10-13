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В Лужниках открылось новое пространство для бегунов Уралхим Run Factory

В Лужниках открылось новое пространство для бегунов Уралхим Run Factory

В Москве на территории Лужников открылось новое спортивное пространство Уралхим Run Factory. Беговая база расположена в здании станции канатной дороги «Лужники» по адресу: ул.

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