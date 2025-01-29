Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Невоенный анализ-79. Две логики. 29 января 2025

Невоенный анализ-79. Две логики. 29 января 2025

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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ВераВерная
Так он самый, Александр Роджерс, собственной персоной. Он не скрывается)))
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13 час.
В
Василий
Аффтор хоть сам понимает что пишет? Сам же пишет - задача уничтожать армию врага и технику, но наши енералы практически не трогают техническое обеспечение хохлов, ну если не считать штучное уничтожение какой-то техники, при этом на Украине не то что работают неплохо их оборонные предприятия но даже открываются новые иностранные, не испытывая проблем ни с комплектующими ни с электроэнергией. Соответственно и вся их логистика функционирует отлично. А за всю эту имитацию войны расплачиваются простые солдаты.
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11 час.
Maxim Yushkin
👍&quot;Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны!&quot; «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели.
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10 час.

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