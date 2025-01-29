Невоенный анализ-79. Две логики. 29 января 2025

В

Василий

Аффтор хоть сам понимает что пишет? Сам же пишет - задача уничтожать армию врага и технику, но наши енералы практически не трогают техническое обеспечение хохлов, ну если не считать штучное уничтожение какой-то техники, при этом на Украине не то что работают неплохо их оборонные предприятия но даже открываются новые иностранные, не испытывая проблем ни с комплектующими ни с электроэнергией. Соответственно и вся их логистика функционирует отлично. А за всю эту имитацию войны расплачиваются простые солдаты.