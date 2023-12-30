В Актау несовершеннолетний скутерист попал в аварию

Водителя двухколесного транспорта сбил автомобиль. Парень отделался легкими травмами. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, ДТП произошло 29 декабря в 19:10 часов на перекрестке между 2,2А и 6 микрорайонами.