В Актау несовершеннолетний скутерист попал в аварию

Водителя двухколесного транспорта сбил автомобиль. Парень отделался легкими травмами. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, ДТП произошло 29 декабря в 19:10 часов на перекрестке между 2,2А и 6 микрорайонами.
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