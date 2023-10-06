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"Тернополь и Житомир совсем не pet-friendly". Названы регионы Украины, где арендодатели меньше всего любят жильцов с животными

Во Всемирный день защиты животных аналитики сервиса объявлений DIM.RIA и зооволонтеры из UAnimals решили исследовать рынка аренды жилья с животными.

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