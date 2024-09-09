«Украина уже на коленях»: в Германии раскрыли, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией

Владимиру Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры с Россией, поскольку это означает победу Москвы в конфликте, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.
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