Решетников оценил влияние топливного рынка на экономический прогноз

Министр экономического развития России Максим Решетников на VIII Киргизско-российском экономическом форуме заявил, что ситуация на рынке топлива является ключевым фактором, который будет учтен в прогнозе социально-экономического развития страны.
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