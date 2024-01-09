Касаткина и Кудерметова вышли в 1/8 финала турнира в Аделаиде, Самсонова вылетела

Три российских теннисистки стартовали на последнем турнире перед Australian Open. Вероника Кудерметова и Даря Касаткина, занимающие в рейтинге WTA 15-е и 16-е места, обыграли в двух партиях соперниц из США – Клэр Лю и Эшлин Крюгер соответственно.
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