© Shutterstock/FOTODOMЛунатизм более характерен для детей до 14 лет, а у взрослых требует диагностики, поскольку может быть связан сразу с несколькими заболеваниями и состояниями.
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