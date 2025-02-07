💡Шесть сёл в Симферопольском районе остались без света Без электричества сейчас жители сёл Раздолье, Тепловка, Николаевка, Ключевое, Петровка и Винницкое, сообщает «Крымэнерго».
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💡Шесть сёл в Симферопольском районе остались без света Без электричества сейчас жители сёл Раздолье, Тепловка, Николаевка, Ключевое, Петровка и Винницкое, сообщает «Крымэнерго».