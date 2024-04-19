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Почему Сирия всё заметнее дрейфует в сторону Ирана

Почему Сирия всё заметнее дрейфует в сторону Ирана

В рамках усилий по консолидации «оси сопротивления» на Ближнем Востоке Тегеран подспудно поддерживает сирийское население, которое исповедует двенадцатеричный шиизм (Иснашарию), считающийся вторым по величине течением ислама.

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