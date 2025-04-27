Снег сохраняется на большей части России

Снежный покров сохраняется примерно на двух третях территории страны, в том числе в северных регионах европейской части России, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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