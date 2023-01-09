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В Екатеринбурге 9 января отменили рейсы междугородних автобусов

В Екатеринбурге 9 января отменили рейсы междугородних автобусов

Из-за морозов пассажиры не смогут вовремя добраться как до многих городов области, так и до соседних регионовМорозы в Екатеринбурге и Свердловской области заставили перевозчиков отменить 9 января рейсы в города Среднего Урала и других регионов.

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