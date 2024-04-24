В деревне Вырубово Ленинского района жалуются на приезжих, так как они бросаются на людей с кулаками.
РИАН: Избившие Героя России мигранты пытались пробраться к нему в дом
Комментарии
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Александр Лагуткин
Оккупанты уже начали устанавливать свои порядки, вообразив, что теперь они хозяева!? Для этого в страну завезли десятки миллионов диких басмачей? Чтобы они убивали, грабили, насиловали и терроризировали россиян. Похоже народу российскому уже пора "за вилы браться", чтобы себя защитить!?
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11 час.
Андрей Алферов
А где гневные статьи про понажовщину в Перми? Где заголовки,что Россиянин,что это местный житель, что это НЕ мигрант порезал ножом и скрылся? Где настойчивое и навязчивое упоминание национальности преступника из Перми,как раскручивали недавний АНАЛОГИЧНЫЙ инцидент в Москве? Ну и посмотрим,как массово Пермское преступление будет освещаться в СМИ! Да никак! Заказа нет! Никто проплатит!
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8 час.
С
Серега
Фантастиш... И "дня не прошло", как " шустро" среагировала наша опора и защита-мвд.... Продались вы-диаспорянам, вот и не хотите делать свою работу-ЗАЩИЩАТЬ ГРАЖДАН РОССИИ!!!
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3 час.
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