РИАН: Избившие Героя России мигранты пытались пробраться к нему в дом

Александр Лагуткин Оккупанты уже начали устанавливать свои порядки, вообразив, что теперь они хозяева!? Для этого в страну завезли десятки миллионов диких басмачей? Чтобы они убивали, грабили, насиловали и терроризировали россиян. Похоже народу российскому уже пора "за вилы браться", чтобы себя защитить!?

Андрей Алферов А где гневные статьи про понажовщину в Перми? Где заголовки,что Россиянин,что это местный житель, что это НЕ мигрант порезал ножом и скрылся? Где настойчивое и навязчивое упоминание национальности преступника из Перми,как раскручивали недавний АНАЛОГИЧНЫЙ инцидент в Москве? Ну и посмотрим,как массово Пермское преступление будет освещаться в СМИ! Да никак! Заказа нет! Никто проплатит!