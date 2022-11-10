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Павел Слюсаренко: «Траньков стоял за бортиком и вносил замечания, Артемьева и Брюханов положительно относятся к этому»

Павел Слюсаренко, тренер российской пары Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, рассказал, как его подопечные отнеслись к рекомендациям двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова.

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