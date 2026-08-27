Москвичам рассказали, как проголосовать за судьбу памятника Пушкину 28 августа

Тестирование системы электронного голосования пройдет перед выборами в ГосдумуВ Москве 28 августа с 08:00 до 14:00 пройдет тестовое голосование, в ходе которого жители столицы смогут ответить на вопрос: нужно ли вернуть памятник Александру Пушкину на Тверской бульвар.
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