NATGAS Risky Short! Sell! Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! TopTradingSignals Hello,Traders! NATGAS is failing to reclaim the horizontal supply area after a liquidity grab, while renewed distribution and bearish pressure favor continuation toward the lower demand area.
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