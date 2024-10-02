❗️🇹🇷Турецкий бронетранспортер BMC Kirpi, принадлежащий украинской армии оказался не так бронирован как было заявлено.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️🇹🇷Турецкий бронетранспортер BMC Kirpi, принадлежащий украинской армии оказался не так бронирован как было заявлено.
Свежие комментарии