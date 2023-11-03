Чувство солнца. Ф.И.Тютчев и А.Л.Чижевский

220-летию со дня рождения и 150-летию со дня смерти Ф.И Тютчева посвящается «Так связан, съединен от века Союзом кровного родства Разумный гений человека С творящей силой естества…» («Колумб», 1844) …И падали.
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