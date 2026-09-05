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Царьград

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Замглавы МИД РФ призвал США учитывать реалии в Украине

Замглавы МИД РФ призвал США учитывать реалии в Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что США следует учитывать реальные обстоятельства на Украине, не в пользу Киева.

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