Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Мертвые души», иногда говорящие по-русски, нашли теплые места в академиях и университетах

«Мертвые души», иногда говорящие по-русски, нашли теплые места в академиях и университетах

Студенты-мигранты в российских вузах и организаторы незаконной миграции привлекли внимание полиции и ФСБ Екатерина Галкина Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив Материал комментируют: Людмила Лукашева В России, по разным оценкам, от 6,5 до 10 миллионов мигрантов.

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