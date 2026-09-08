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ИА Регнум

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ВС России поразили электроподстанцию под Одессой, питающую порты Украины

ВС России поразили электроподстанцию под Одессой, питающую порты Украины

Российские войска ночью 8 августа поразили электроподстанцию «Днестровская» в Одесской области, которая обеспечивала электричеством порты Украины.

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