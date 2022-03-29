На 1000 россиян приходится 318 легковых автомобилей

Как выяснили эксперты агентства «Автостат» в рамках подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», по состоянию на 1 января этого года в России на каждую тысячу россиян приходилось 318 легковых машин, зарегистрированных в нашей стране.
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