На 1000 россиян приходится 318 легковых автомобилей

Как выяснили эксперты агентства «Автостат» в рамках подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», по состоянию на 1 января этого года в России на каждую тысячу россиян приходилось 318 легковых машин, зарегистрированных в нашей стране.