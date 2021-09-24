В Китае разработали дешевую методику превращения углекислого газа в крахмал

Китайские химики разработали набор из нескольких ферментов, чья комбинация напрямую превращает углекислый газ в чистый крахмал и делает это в 8,5 раза быстрее, чем формируются углеводы в клетках растений, сообщает сегодня, 24 сентября, ТАСС.