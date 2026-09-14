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Авторадио

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Россияне с пятидневкой в 2027 году будут отдыхать 118 дней

Согласно производственному календарю, россиянам в 2027-м нужно будет работать 247 дней. Также соотечественников ждет 118 выходных.

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