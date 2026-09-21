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Царьград

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Клонит в сон после еды? Хирург Умнов сказал, что происходит с организмом

Клонит в сон после еды? Хирург Умнов сказал, что происходит с организмом

Сонливость, слабость и ощущение "тумана в голове" после еды могут быть связаны не с жирными блюдами, а с резкими колебаниями уровня глюкозы в крови.

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