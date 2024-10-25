25 малышей родились в Мангистау в День республики

В честь Дня республики представители управления здравоохранения Мангистауской области посетили областной центр «Ана мен бала», поздравили молодых мам с праздником и ознакомились с условиями, созданными для младенцев.
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