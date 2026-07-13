Верховный суд встраивает суды в правовую вертикаль

Владимир Морж

"разошелся судья с позицией Верховного суда — апелляция или кассация его решение отменит" --- а как Фемида в этому случае накажет судью? Будет ли возбуждено разбирательство: сознательное это нарушение или судейский ляп? И каковы наказания судей за подобное "расхождение"? А изменится ли вообще практика оповещения сторон процесса? В настоящее время суды рассылают повестки по почте, дойдёт эта повестка или нет - суду до большой лампочки. Как будто нет ни телефонов, ни других средств оповещения. А в принципе, кто отвечает за то, что повестка не доставлена, а суд процесс на этом основании не прерывает?