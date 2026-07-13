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Верховный суд встраивает суды в правовую вертикаль

Верховный суд встраивает суды в правовую вертикаль

Новый закон должен ограничить «самодеятельность» судов и облегчить жизнь гражданамАРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС Одни юристы уверены, что требование учитывать рекомендации Верховного суда облегчит жизнь участникам процессов, другие опасаются, что это превратит суды в конвейер по штамповке решенийчитайте на monocle.

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Комментарии
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Владимир Морж
&quot;разошелся судья с позицией Верховного суда — апелляция или кассация его решение отменит&quot; --- а как Фемида в этому случае накажет судью? Будет ли возбуждено разбирательство: сознательное это нарушение или судейский ляп? И каковы наказания судей за подобное &quot;расхождение&quot;? А изменится ли вообще практика оповещения сторон процесса? В настоящее время суды рассылают повестки по почте, дойдёт эта повестка или нет - суду до большой лампочки. Как будто нет ни телефонов, ни других средств оповещения. А в принципе, кто отвечает за то, что повестка не доставлена, а суд процесс на этом основании не прерывает?
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