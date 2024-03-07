Исследование поднимает вопросы о влиянии загрязнения пластиком на здоровье сердца

Мы дышим, едим и пьем крошечные частицы пластика. Но являются ли они безвредными, опасными или находятся где-то посередине? Небольшое исследование, опубликованное в научном журнале New England Journal of Medicine, поднимает больше вопросов, чем дает ответов о том, как эти крошечные частицы микропластика и более мелкого нанопластика могут повлиять на сердце.
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