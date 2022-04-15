Депутата Госсовета хотят признать банкротом

Изначальные исковые требования составляли 24,11 миллиона рублей, истцом оказался ПАО «Ак Барс» банк. Суд начал рассматривать дело в ноябре 2021 года, за это время требования кредиторов выросли более чем в три раза и достигли 79,4 миллиона рублей.