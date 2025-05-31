Доброе утро!☀️ А мы сегодня прощаемся с весной. За всё её благодарим и встречаем ЛЕТО!🍓🍒🍎.
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Доброе утро!☀️ А мы сегодня прощаемся с весной. За всё её благодарим и встречаем ЛЕТО!🍓🍒🍎.