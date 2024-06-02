Орловец получил судимость за повторную неуплату алиментов на ребёнка

Новосильский районный суд рассмотрел дело против злостного неплательщика алиментов. Обвиняемый – местный житель, который уже привлекался за неуплату, однако снова проигнорировал обязанность по оказанию помощи в содержании ребёнка и не платил алименты в течение полугода.
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