Орловец получил судимость за повторную неуплату алиментов на ребёнка

Новосильский районный суд рассмотрел дело против злостного неплательщика алиментов. Обвиняемый – местный житель, который уже привлекался за неуплату, однако снова проигнорировал обязанность по оказанию помощи в содержании ребёнка и не платил алименты в течение полугода.