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Царьград

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Оспа обезьян коснулась Армении? Республика запретила ввоз приматов и грызунов

Оспа обезьян коснулась Армении? Республика запретила ввоз приматов и грызунов

Особые ограничения будут действовать, пока ВОЗ не даст дополнительные разъяснения по вирусу Мрох.С целью предотвращения вспышки оспы обезьян властями Республики Армения принято решение запретить не только ввоз, но и транзитную перевозку через свою территорию всех видов грызунов и приматов.

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Комментарии
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GS
Grigorij Smoljakov
Хаски едят их что-ли?!
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