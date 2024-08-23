Оспа обезьян коснулась Армении? Республика запретила ввоз приматов и грызунов

Особые ограничения будут действовать, пока ВОЗ не даст дополнительные разъяснения по вирусу Мрох.С целью предотвращения вспышки оспы обезьян властями Республики Армения принято решение запретить не только ввоз, но и транзитную перевозку через свою территорию всех видов грызунов и приматов.