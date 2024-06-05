Днем и ночью 5 июня на воронежском участке трассы М-4 ожидают дожди

«Автодор» предупредил водителей о том, что в ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон», пролегающим через Воронежскую область, снова возможны дожди"Автодор" предупредил водителей о том, что в ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон», пролегающим через Воронежскую область, снова возможны дожди.