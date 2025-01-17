Global Look Press / SOPA Images / Keystone Press Agency Президент Польши Анджей Дуда упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского, полномочия которого истекли в мае 2024 года, проявлять сдержанность в высказываниях после его резких слов в адрес кандидата на пост главы республики и директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого.
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