Global Look Press / SOPA Images / Keystone Press Agency Президент Польши Анджей Дуда упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского, полномочия которого истекли в мае 2024 года, проявлять сдержанность в высказываниях после его резких слов в адрес кандидата на пост главы республики и директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого.