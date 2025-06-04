Главные темы майского заседания Думы Иркутска и недавних депутатских слушаний

В последнюю весеннюю неделю в иркутской Думе состоялось несколько продуктивных дискуссий. Рассказываем, что предпринимают народные избранники для улучшения дорожно-транспортной обстановки, преображения улиц и других городских объектов.
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