Медицинская Россия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицинская Россия

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Под выплаты за работу в небольших населённых пунктах попадут 200 тысяч медиков

Пособия за март будут начислены в апреле, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. «С 1 марта 2024 года будут произведены начисления выплат медицинским работникам медорганизаций и их структурных подразделений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх