Под выплаты за работу в небольших населённых пунктах попадут 200 тысяч медиков

Пособия за март будут начислены в апреле, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. «С 1 марта 2024 года будут произведены начисления выплат медицинским работникам медорганизаций и их структурных подразделений.
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