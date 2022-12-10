Япония ухудшит статус России в новой стратегии нацбезопасноти — Asahi

В обновленной стратегии национальной безопасности Японии готовящие документ японские власти планируют охарактеризовать Россию как «вызывающую серьезные опасения в сфере безопасности», 10 декабря пишет японская газета Asahi со ссылкой на источники.
В обновленной стратегии национальной безопасности Японии готовящие документ японские власти планируют охарактеризовать Россию как «вызывающую серьезные опасения в сфере безопасности», 10 декабря пишет японская газета Asahi со ссылкой на источники.
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