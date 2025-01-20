МКБ - 11

16 подписчиков

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...

Исследование: ночные кошмары и галлюцинации как ранние симптомы аутоиммунных заболеваний

Исследование: ночные кошмары и галлюцинации как ранние симптомы аутоиммунных заболеваний

Международная группа исследователей во главе с научным сотрудником Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона выявила, что усиление ночных кошмаров и галлюцинаций может быть ранним признаком аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх