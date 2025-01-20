Исследование: ночные кошмары и галлюцинации как ранние симптомы аутоиммунных заболеваний

Международная группа исследователей во главе с научным сотрудником Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона выявила, что усиление ночных кошмаров и галлюцинаций может быть ранним признаком аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка.
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