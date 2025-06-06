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Японец по примеру летчика-камикадзе деда записался в чеченский спецназ

Японец из Осаки вдохновился примером деда, который в прошлом был летчиком-камикадзе, взял себе позывной Даня (в честь персонажа Данилы Багрова из фильмов «Брат» и «Брат-2») и записался штурмовиком в чеченский спецназ «Ахмат» для участия в специальной военной операции.

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