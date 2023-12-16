В МИД считают циничным задержание журналиста Хантсома в Эстонии

Власти Эстонии пытаются свести счеты с неугодными независимыми активистами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание в Таллине бывшего редактора «Спутник Медиа», гражданина Эстонии Аллана Хантсома.
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