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В МИД считают циничным задержание журналиста Хантсома в Эстонии

В МИД считают циничным задержание журналиста Хантсома в Эстонии

Власти Эстонии пытаются свести счеты с неугодными независимыми активистами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание в Таллине бывшего редактора «Спутник Медиа», гражданина Эстонии Аллана Хантсома.

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