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Густое варенье из облепихи на зиму: 3 простых рецепта

Густое варенье из облепихи на зиму: 3 простых рецепта

Классический, а также с яблоком и с апельсином фото: Elena Hramova/Shutterstock/Fotodom.ruОблепиха созревает к концу лета и остается на ветках до первых холодов.

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