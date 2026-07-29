Московские врачи за сутки вылечили жителя США, которому отказали за рубежом

Сотрудники московского НИИ имени Склифосовского всего за один день помогли встать на ноги гражданину США, которому прежде отказывали в лечении за рубежом, о чем сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
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