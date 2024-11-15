Подоляк объяснил отказ Украины от ядерного оружия

Власти Украины не отказались бы от создания ядерной бомбы из-за возможных юридических и репутационных последствий, их останавливает только то, что оружие такого рода не дает гарантии улучшения ситуации на фронте, заявил советник главы президентского офиса Михаил Подоляк.