Подоляк объяснил отказ Украины от ядерного оружия

Власти Украины не отказались бы от создания ядерной бомбы из-за возможных юридических и репутационных последствий, их останавливает только то, что оружие такого рода не дает гарантии улучшения ситуации на фронте, заявил советник главы президентского офиса Михаил Подоляк.
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