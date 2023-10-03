Немецкий политик Вагенкнехт призвала ЕС работать для прекращения огня на Украине

Немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт в социальных сетях в очередной раз призвала Европейский союз работать над прекращением огня на Украине, а не продолжать поставлять оружие Киеву на фоне последних политических событий в США.
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