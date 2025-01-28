Генпрокурор Нью-Йорка подаст в суд из-за приостановки госпрограмм помощи в США

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс 28 января сообщила о своем намерении обратиться в суд в связи с решением администрации нового президента США Дональда Трампа приостановить госпрограммы финансовой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии