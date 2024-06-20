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Журнал о бизнесе и инвестициях

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СМИ узнали о подготовке аналога «Пушкинской карты» для участников «спецоперации»

В России может появиться аналог «Пушкинской карты» для участников «спецоперации» и членов их семей. Над проектом работают Минкультуры, Минцифры и фонд «Защитники Отечества», концепцию планируется подготовить к 1 июля, узнали «Известия».

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