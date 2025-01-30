Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Израильский посол: За три года ни разу не видел нацизма на Украине

Израильский посол: За три года ни разу не видел нацизма на Украине

Политнавигатор Антисемитизм и неонацизм на Украине – это всё якобы «происки российской пропаганды».

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Комментарии
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Сергей Кандауров
Гитлер ему в помощь. Хотя, что тот был ЖИД, да и ентот, видно родственник Яго!☠️
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4 час.
гч
геннадий чередников
Евреи - они и в Африке евреи, и Укропии
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4 час.
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Alexander Demidov
Ворон ворону глаз не выклюет.
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2 час.
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